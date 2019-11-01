Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, özel harekat polisleri ile bir araya geldi
Son Dakika Güncel Vali Bilmez, özel harekat polisleri ile bir araya geldi

Vali Bilmez, özel harekat polisleri ile bir araya geldi

6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ile birlikte özel harekat polisleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Vali Bilmez, özel harekat polisleri ile bir araya geldi, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, protokol üyeleri ile birlikte özel harekat polisleri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği kahvaltı programına beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şehit polis memuru Murat Dilmaç'ın babası Cemalettin Dilmaç ile birlikte özel harekat polisleri ile kahvaltıda bir araya geldi.


Vali Bilmez, "İl Emniyet Müdürlüğü'nün Özel Harekat Şubesinde organize ettiği kahvaltı programına protokol üyeleri ve şehit polis memuru Murat Dilmaç'ın babası Cemalettin Dilmaç ile birlikte katıldık. Polislerimizin morali, dik duruşları bizlere güç verdi. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.


Şehit polis memuru Murat Dilmaç kimdir?


Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sonrası gönüllü olarak geldiği Van'da depremzedelerin kaldığı Vizontele Konteyner Kenti'nin güvenliğini sağlarken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit oldu. Evli olan polis memuru Dilmaç, şehit olduğunda 10 aylık kız çocuğu vardı. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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