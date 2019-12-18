Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti

6 saat önce

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.

Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti, System.String[]

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez,18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Van'da yaşayan Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine konuk oldu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ile birlikte İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'nde ikamet eden uluslararası koruma sahibi Pakistan uyruklu Zülfikar ve Kübra Haydari çiftinin evine misafir oldu. Pakistan'dan 6 yıl önce göç etmek zorunda kalan 3 çocuklu Haydari ailesi tarafından kapıda karşılanan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, aile ile sohbet ederek yaşadıkları sıkıntı dinledi.

Vali Bilmez, vatansız kalmanın ne kadar acı olduğunu belirterek, "Allah kimseyi memleketinde muhacir etmesin. Vatansız olmak çok zordur. İnsan birçok konuda fedakarlık edebilir ama vatan konusunda fedakarlık yapılamaz. Vatan olmayınca insan çok acı çeker" dedi.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, yakından ilgilendikleri Pakistanlı ailenin çocuklarına hediyeler vererek sohbet etti.


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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:27 Kaynak: DHA
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