Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Peynirciler ve Sakatatçılar Çarşısını İnceledi

Vali Bilmez, Peynirciler ve Sakatatçılar Çarşısını İnceledi

1 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez, belediyenin vizyon projelerinden olan peynirciler ve sakatatçılar çarşısında incelemelerde bulundu.

Vali Bilmez, Peynirciler ve Sakatatçılar Çarşısını İnceledi, System.String[]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez, belediyenin vizyon projelerinden olan peynirciler ve sakatatçılar çarşısında incelemelerde bulundu.

Ardahan Valiliğinden Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Mehmet Emin Bilmez, restorasyonunda sona gelinen peynirciler ve yapımı tamamlanan sakatatçılar çarşılarını ziyaret etti. Vali Bilmez, Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan ve Kentsel Daire Başkanı Hakan Özkök ve Fen İşleri Daire Başkanları ile birlikte ilk olarak tarihi peynirciler çarşısını gezdi. Çarşıda yapılan çalışmaları en ince ayrıntısına kadar inceleyen Vali Bilmez, çarşıyı önümüzdeki günlerde hizmete açacaklarını kaydetti.

Van Büyükşehir Belediyesinin kent tarihine verdiği değeri yapılan çalışmalarla ortaya koyduğunu belirten Vali Bilmez, çarşının Van'a ve otlu peynire değer katacağını söyledi.

Vali Bilmez, peynirciler çarşısı gezisinin ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, sakatatçılar çarşısına geçti. Türkiye'de ilk olan çarşıyı gezen Vali Bilmez, Sakatatçılar Kooperatif Başkanı Abdulmenaf Tüzün ve esnaflarla görüştü. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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