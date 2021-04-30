Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Van Valisi Bilmez, cadde çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Hacıbekir Caddesi'nde devam eden yenileme çalışmalarını inceledi. Eski Vali Konağı ile Soydan Kavşağı'nda arasındaki yolda yapılan prestij cadde uygulaması devam ediyor. Araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede asfalt, kaldırım, orta refüj, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bilmez, çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.

Son Dakika

İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi

Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük

Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi

Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu

Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek

Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti

Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası