Vali Bilmez prestij caddelerdeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, prestij cadde uygulaması kapsamında yenilenen caddelerde incelemede bulundu.

Bilmez, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Muhammet Fuat Türkman ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Milli Egemenlik ve Hacıbekir caddelerinde yürütülen çalışmaları kontrol etti, ilgililerden bilgi aldı.

Prestij cadde uygulaması kapsamında Milli Egemenlik ve Hacıbekir caddelerindeki çalışmaların kente değer katacağını belirten Bilmez, vatandaşlara en iyi hizmeti vermenin çabası içinde olduklarını söyledi.

Caddelerin kaldırımlarının, orta refüj, asfalt ve ışıklandırmalarının yeniden yapıldığını aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Esnafın memnuniyetini de gördük. Maraş ve Cumhuriyet caddelerine sıkışan kentimizi çıkarıp, merkezdeki her bir caddemizi prestij cadde haline getirmeyi hedefliyoruz. Milli Egemenlik Caddesinin arka kısmındaki caddenin de kaldırımlarını yenileyip, asfaltını da kendi imkanımızla yapacağız. Kışla yoluna giden, Cumhuriyet Caddesinin devamı olan yolumuz da bitmek üzere. Bu caddemiz de prestij cadde haline gelecek. İmkanlarımızı en ince elekten geçirerek Vanlılara fayda sağlamak ve yaşanabilir bir kent için çaba gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Daha önce kaldırımların kullanılamaz halde olduğunu ifade eden esnaflar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.