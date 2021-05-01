Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi - Son Dakika

Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi

01.05.2021 01:02
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tam kısıtlama kapsamında seyahat sınırlanması nedeniyle şehir giriş noktalarındaki gece kontrollerine katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tam kısıtlama kapsamında seyahat sınırlanması nedeniyle şehir giriş noktalarındaki gece kontrollerine katıldı.

Korona virüs salgınındaki vaka artışı dolayısıyla tüm ülkede geçerli olacak tam kapanma süreci dün itibariyle uygulanmaya konuldu. Bu kapsamda seyahat kısıtlamalarına ilişkin şehir girişlerinde jandarma ve emniyet ekipleri tarafından denetimler yapılıyor. Tam kapanmayla birlikte şehir girişlerinde yoğunluk yaşanması nedeniyle Van Valiliği tedbirlerini artırdı. Tedbirler kapsamında jandarma ve polis ekipleri tabletlerle yolcuların seyahat belgesini kontrol ederken, sağlık ekipleri ise sağlık durumunu sorguluyor.

Görev başındaki ekiplere tatlı ikramı

Vali Bilmez ve beraberindekiler ilk etapta Edremit ilçesindeki polis kontrol noktasını, ardında Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Edremit kontrol noktasında ekiplerle birlikte araç kontrolü yapan Vali Bilmez, şoförlerle kısa süreli sohbet etti. Daha sonra Balaban jandarma kontrol noktasına geçen Vali Bilmez, burada da görev başındaki ekiplere tatlı ikram etti.

"Giriş sayısında artış yaşanıyor"

Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilmez, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulanarak, arama noktalarının 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti. Jandarma ve polis noktalarının bir taraftan güvenlik, bir taraftan da korona virüs tedbirleri kapsamında Van'a gelen kişilerin sağlık ekipleriyle birlikte kontrollerinin yapıldığını ifade eden Vali Bilmez, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezini arayanlara filyasyon ekiplerinin evlerinde müdahale ettiğini söyledi. Vali Bilmez, "Kısıtlamalar başlayınca batı illerindeki hemşehrilerimizin giriş sayısında bir artış meydana getirdi. Sağlık ekiplerimiz girişlerin yoğun olduğu dönemde bu noktalarda görev yapacaklardır" dedi.

"Şu ana kadar 950 hasta tespit edildi"

Jandarma ve polis ekipleri ellerindeki tabletlerle korona virüs hastalarının takibini yaptığını dile getiren Bilmez, "Zaman zaman burada yakalanan kişiler yurtlara alınacaktır. Bu kişileri özel araçlarla Van'daki yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Şu an kadar arama noktalarında 950 hastayı tespit ederek yurtlara yerleştirdik" şeklinde konuştu.

"65 yaş üstü aşılama oranı yüzde 95 civarında"

Sırası gelenlerin hastanelere gidip aşılarını yaptırmasını öneren Bilmez, "65 yaş üstü yaşlılarda aşı oranımız yüzde 77 civarında ama gerçekteki oranımız yüzde 95 civarındadır. Çünkü yaşlılarımızın bir kısmı bölgemizde oturmuyor. Sistem üzerinde bizde gözüküyor ama il dışında oturuyor. Aşıda herhangi bir sıkıntımız yok. Sisteme düşenlerin aşılamaları sorunsuz yapılmaktadır" diye konuştu.

Tam kısıtlamanın ilk gününde sistemsel sıkıntıların olduğunu anımsatan Vali Bilmez, yarın veya pazartesi gününden itibaren sistemsel sıkıntıların ortadan kalkacağını kaydetti.

Şehir girişi kontrollerine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve ilçe jandarma komutanları katıldı. - VAN

Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi
Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi

Koronavirüs, Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, şehir giriş noktalarını denetledi - Son Dakika


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