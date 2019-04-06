Vali Bilmez, Şehit Aileleriyle Yemekte Buluştu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri onuruna verilen yemeğe katıldı.



Van Emniyet Müdürlüğü tarafından polisevinde organize edilen ve şehit ailelerinin katıldığı yemekte konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu söyledi. Şehit yakınlarına çok büyük kıymet verdiklerini ifade eden Vali Bilmez, "Allah şehitlerimizin cennetteki makamlarını daim eylesin. Siz şehit yakınları, şehitlerimizin bize emanetisiniz. Onlar memleketin bağımsızlığı, bölünmez birliği, bayrağımızın dalgalanması, ezanların susmaması, çocukların geleceği için şehadet şerbetini içtiler. Biz şehadet şerbetini içen kahramanların sayesinde buralardayız. Şimdi de bu mücadeleyi yürüten kahramanlarımız var. Allah onların da ayaklarına taş değdirmesin. Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitlerimizin mezarları ziyaret edildi. Ardından mevlit verildi ve şimdi de yemekte bir araya geldik" ifadelerini kullandı.



Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ise, hafta dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Şehit yakınları ve aileleriyle yemekte bir araya geldik. Bu vesile ile vatan, bayrak, din, mukaddesat için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize sağlıklı yaşamlar diliyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.



Yemek sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, şehit yakınlarının masalarını tek tek dolaşarak hasbihal etti.



Program, Vali Bilmez ve protokol üyelerinin şehit ailelerine Kabe maketle Kur'an-ı Kerim hediye etmesiyle son buldu.



Yemeğe Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, emniyet personeli ile şehit yakınları katıldı. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İnşaatın Altıncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi

Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı

Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı