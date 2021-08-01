Vali Bilmez, selin etkili olduğu Esenyamaç Mahallesi'nde - Son Dakika

Vali Bilmez, selin etkili olduğu Esenyamaç Mahallesi'nde

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, etkili olan sağanak sonrası sel yaşanan Başkale ilçesinin Esenyamaç Mahallesi'ni ziyaret etti.

Başkale ilçesinde dün etkili olan yağışlar bu kez Esenyamaç Mahallesi'nde hasara yol açtı. Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı Asım Solak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte selin etkili olduğu Esenyamaç Mahallesi'ne gitti. Selin hasara yol açtığı bölgede inceleme yapan Vali Bilmez, "İki gündür ilçede farklı yerlerde etkili olan ve hasara yol açan bir sel var. İncelemeler yaptık. Meteoroloji yağışların birkaç gün daha etkili olacağını bize bildirdi, biz de mahallelilerimizi uyardık. Özellikle dere yataklarından uzak duralım diye. Esenyamaç Mahallemizde ciddi bir sel meydana geldi. Evlere zarar verdiğini öğrenir öğrenmez, birçok kurumumuzdan araçlar bölgeye sevk edildi. Çevre ve Şehircilik ile AFAD müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Bazı evlerin kullanılmayacak halde, bazılarının da hasarlı olduğunu tespit etti. Çevre ve Şehircilik, AFAD ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri detaylı bir hasar tespiti yapacak. Bu mahallenin acısı bizim acımızdır. Başkale'de selin yaralarını en kısa sürede saracağız. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Bakanlıklarımız da ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Biz de bütün ekiplerimizle buradayız. Bir vatandaşımız sele kapılmış. İlk müdahaleyi muhtarımız yapmış. Hastanede şu anda ve sağlık durumu iyi. Yağışlar sürecek dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hayvanlarımızı dere yataklarında otlatmayalım" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da, selin olmasından hemen sonra bütün ekiplerin bölgeye geldiğini ve gereğinin yapılacağını ifade etti.

Muhtar Ayhan Korkmaz ise Kaymakam Asım Solak'ın kendilerini sel konusunda uyardığını ve bu uyarılar doğrultusunda muhtar olarak camiden de anons yapıp vatandaşları bilgilendirdiğini belirterek, "Böylece büyük bir facia önlenmiş oldu. Selden hemen sonra devletimiz tüm imkanlarıyla burada oldu. Ekipler çalışmalara başladı. Allah devletimize zeval vermesin. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.