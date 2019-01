Vali Bilmez, "Şiddet ve Silah İçermeyen Her Türlü Düşünceye Saygılıyız"

VAN (İHA) – Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ; hiçbir muhtarın ve devlet memurunun terör örgütleriyle iltisaklı olmasını istemediklerini belirterek, "Biz terörle mücadele ediyoruz. Şiddet ve silah içermeyen her türlü düşünceye saygılıyız" dedi. Sabah saatlerinde Çatak ilçesine gelen Vali Bilmez'i, hükümet konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. İlçenin sağlık, eğitim ve güvenlik gibi genel konularında Kaymakam Hamza Türkmen'den bilgi alan Vali Bilmez, dana sonra Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın 'ı ziyaret ettikten sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç tarafından karşılanan Vali Bilmez, karşılama mangasını selamlayarak günün anısına askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Karakoç'tan ilçenin asayiş durumu ile ilgili bilgilendirildi. Jandarma ziyareti sonrası Vali Bilmez, ilçede görevli muhtarlarla bir araya geldi. Burada birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Bilmez, muhtarların halktan, milletten, devletten ve hizmetten yana olması gerektiğine dikkat çekti. Muhtarların devletten, vatandaş adına her türlü hizmeti istemeye hakkı olduğunu ifade eden Vali Bilmez, buraya hizmet etmeye geldiklerini ve özellikle terör örgütleri ile ilgili muhtarlara uyarılarda bulundu.Terörün bölgeye verdiği zararı da anlatan Vali Bilmez, "Bu memleket bizim. Sahip çıkalım. Hiçbir muhtarın, devlet memurunun, terör örgütleriyle iltisaklı olmasını istemiyoruz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Burada devletimize sahip çıkalım. Bayrağımız, Türkiye 'de yaşayan 81 milyonun bayrağıdır. Herkes bu bayrak üzerinde eşit hakka sahiptir. Biz bu devletle gurur duyacağız. Yeryüzünde kavga ve şiddetle hiçbir şey çözülmüyor. Biz terörle mücadele ediyoruz. Şiddet ve silah içermeyen her türlü düşünceye saygılıyız. Çatak kadim bir ilçe. Siz de bu toprakların kadim insanlarısınız. Bu inançla devletinize, memleketinize, bayrağınıza, kültürünüze, örfünüze, milletinize sahip çıkacaksınız" dedi.Vali Bilmez, daha sonra muhtarlara söz vererek, sorunlarını dinledi. Vali Bilmez, muhtarlar toplantısının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada ziyaret defterini imzalayan Vali Bilmez, ilçenin emniyeti ile ilgili Emniyet Amiri Vekili Komiser Onur Selçuk 'dan bilgi aldı.Emniyetten sonra esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Bilmez, bir kahvehanede vatandaşlarla hasbıhal etti.Çatak Belediyesi tarafından yapılan sanat merkezine geçerek orada gençlerle sohbet edip yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, son olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan otogarı gezdikten sonra Çatak'tan ayrıldı. - VAN