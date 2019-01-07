Vali Bilmez, Tarihi Çarşıları Gezdi

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Mehmet Emin Bilmez
, belediyenin vizyon projelerinden tarihi Peynirciler Çarşısı ile Sakatatçılar Çarşısında incelemelerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Peynirciler Çarşısı ile yapımı tamamlanan sakatatçılar çarşısını gezdi.
Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Ülker Cem Kaplan
, Kentsel Daire Başkanı Hakan Özkök
ve Fen İşleri Daire Başkanları ile çarşıları gezen Bilmez, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Bilmez, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin kent tarihine verdiği değeri yapılan çalışmalarla ortaya koyduğunu söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başvan Vekili Bilmez daha sonra Sakatatçılar Kooperatif Başkanı Abdulmenaf Tüzün ve esnafla bir süre görüştü.