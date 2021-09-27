Vali Bilmez, taşkının etkilediği bölgeleri inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesinde taşkından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

Bilmez, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı ile Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bilmez, AFAD tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşların mağduriyetlerinin kısa sürede giderileceğini söyledi.

Can kaybının olmadığını belirten Bilmez, "Vatandaşımızın acısı bizim acımızdır. Tüm kurumlarımızla buradayız. Selin yaralarını en kısa sürede saracağız. Evi zarar görenler için barınma yeri ayarlandı. Belediyemizin aşevinden ailelerimize sıcak yemek dağıtılıyor." dedi.

Taşkından etkilenen mahallelerde hayatın normale dönmesi için 26 iş makinası, 10 itfaiye aracı ve 60 personel çalışmalarını sürdürüyor.