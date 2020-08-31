Vali Bilmez, tıp fakültesine yerleşen Taş'ı ödüllendirdi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinde çobanlık yaparken Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavına da hazırlanan ve açıklanan sonuçlara göre Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Muhammet Taş'ı ödüllendirdi.

Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu, Muhammet Taş ve babası Ferkuşan Taş'ı makamında kabul etti.

Elde ettiği başarıdan dolayı Taş'ı kutlayan Bilmez, "Bu çalışma azmini bundan sonra da devam ettir. İnsan isterse elde edemeyeceği başarı yoktur. Sen bu başarınla ailene büyük gurur yaşattın. Bizi de çok mutlu ettin. Seni tebrik ediyorum. İnşallah okulundan mezun olduktan sonra ülkene, iline, milletine faydalı bir hekim olacaksın. Bölgemizi, ilimizi ülkemizi kalkındırmak için okuyacağız." diye konuştu.

Bilmez, başarılı öğrenciyi tablet ve altınla ödüllendirdi.