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Vali Bilmez: "Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi" - Son Dakika

Vali Bilmez: "Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi"

31.12.2021 14:36

Vali Bilmez: "Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi"VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı 2021 yılı değerlendirmesinde narkotik suçlarda bin 520 olayın yaşandığını belirterek, "Bin 924 şüpheli yakalandı ve 369 şüpheli tutuklandı.

Vali Bilmez: " Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi"

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı 2021 yılı değerlendirmesinde narkotik suçlarda bin 520 olayın yaşandığını belirterek, "Bin 924 şüpheli yakalandı ve 369 şüpheli tutuklandı. 7 ton 369 kilo eroin yakalandı. Bu son yılların en yüksek rakamıdır. Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi" dedi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında 2021 yılının asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir yılda Van'da yaşanan olaylar, polis ve jandarma ekiplerince yapılan başarılı operasyonlarla kentin daha huzurlu olması için yapılan çalışmalar ve kamu kurumlarının yatırım ve faaliyetleri konusunda bilgi verildi. Toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve emniyet ile jandarma personelleri katıldı.

" PKK'ya yönelik 3 bin 434 operasyon düzenlendi"

Toplantıda konuşan Vali Bilmez, bir önceki yıla oranla kentte afet olayları konusunda daha iyi bir yıl geçirdiklerini belirtti. 2021 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik 3 bin 434 operasyon düzenlendiğini, 12 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini ifade eden Vali Bilmez, "Operasyonlarda 12 terörist de sağ alarak yakalandı. Ailelerinin yardımıyla ikna çalışmaları kapsamında bu sene 26 terör örgütüne mensup kişi teslim oldu. Bir önceki yıl bu rakam 40'tı. Terör örgütüne yardım yataklık yapan ya da ilişkisi bulunan 677 kişi hakkında işlem yapıldı ve 211 kişi tutuklandı. Bir önceki yıla oranla yüzde 37 artış var. FETÖ yönelik bu sene 263 operasyon düzenlendi ve 263 kişi hakkında işlem yapıldı" diye konuştu.

"7 ton 369 kilo eroin yakalandı"

Van'da narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına konusunda bilgi veren Bilmez, "Narkotik suçlarda 1520 olay yaşandı. Bir önceki yıla göre yüzde 14 artış var. 1924 şüpheli yakalandı. 369 şüpheli tutuklandı. 7 ton 369 kilo eroin yakalandı. Bu, son yılların en yüksek rakamıdır. Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi. 488 kilo sentetik uyuşturucu, 805 kilo esrar, 91 kilo afyon sakızı, ilk kez 7 kilo skung, 317 adet ectasy, 876 bin 553 adet sentetik ecza, 1700 kök hint keneviri ve 583 bin 764 kaçak sigara ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Bu yıl ölümlü trafik kaza sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini dile getiren Bilmez, "Ölümlü trafik kazalarımızın çoğu göçmen kaçakçılığı yapan araçların karıştığı kazalardır. Ölüm sayımız bu sene 25, geçen sene 10'du. Yaralı sayımız bir önceki yıla yakındır" dedi.

"120 binin üzerinde göçmenin sınır geçişini engelledik"

Düzensiz göçle mücadele çalışmalarında önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göçmen kaçakçılığında tüm dünyanın gözü Van'daydı. Göçle ilgili bu sene bin 394 olay yaşandı. Bu yıl yakalanan bin 962 organizatörün 685'i tutuklandı. Bir önceki yıla göre yüz yüz artış var. Göçmenlerin saklandığı 163 şok evi yıktırdık. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 955 araç ve 8 tekneye el konuldu. Sınırda alınan önlemlerle geçişleri azalttık. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla ilgili sadece bizim asayiş birimlerimiz değil; emniyet, jandarmanın tüm birimleri, İHA ve SİHA'lardan tutun bütün birimler organize bir şekilde mücadele etti. 120 binin üzerinde göçmenin sınır geçişini engelledik. 15 bin civarında göçmeni de içeride yakaladık ve haklarında işlem yaptık."

Son iki yıllık korona virüs verilerini de aktaran Bilmez, 704 bin 659 PCR testi yapıldığını, 76 bin 215 vakanın olduğunu, bunlardan 5 bin 276 kişi hastanede yattığını, 2 bin 322 kişinin de yoğun bakımda yattığını ve bin 372 kişinin ise entübe edildiğini ifade etti. Vali Bilmez, konuşmasının devamında trafik kazaları, hırsızlık, adli olaylar, KADES uygulaması ve diğer kamu kurumların faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vali Bilmez: Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi
Vali Bilmez: Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi
Vali Bilmez: Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi
Vali Bilmez: Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi
Vali Bilmez: Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi

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Emin Bilmez, Narkotik, Türkiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vali Bilmez: 'Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Bilmez: "Türkiye'de ele geçirilen eroinin üçte biri Van'da ele geçirildi" - Son Dakika
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