Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı

18.09.2021 23:54
Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu tarafından düzenlenen Ulupamir Kültür Şenliği'ne katıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genç Keneş Platformu tarafından düzenlenen Ulupamir Kültür Şenliği'ne katıldı.

Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesinde yaşayan Kırgız Türklerinin, geleneksel hale getirdikleri Ulupamir Kültür Şöleni'ne katılmak üzere mahalleye giden Vali Bilmez, ellerinde Türk bayrakları taşıyan atlılar tarafından karşılandı.

Mahalle meydanındaki selamlaşmanın ardından şenlik alanına geçen Vali Bilmez, ilk olarak Aşık Oyununun startını verdi.

Daha sonra Şenlikte, kökbörü (oğlak kapmaca) oyunu, halk oyunları, el sanatları sergisi, at yarışları gösterisi yapıldı. Yeni evlenen gelin gelenek ve göreneklerine uygun, at sırtında damat evine getirildi.

Şenliği izleyenler, yöresel çalgılar eşliğinde söylenen şarkılarla doyasıyla eğlendi.

Vali Bilmez, buradaki konuşmasında, Ulupamirlilerin yöre halkıyla yeni bir gelecek inşa ettiğini söyledi.

Örf ve adetlerini yıllardır yaşatan Kırgızlıları tebrik eden Vali Bilmez, birlik ve beraberlik içinde bir hayat sürmek için herkesin elinden geleni yaptığını kaydederek şöyle konuştu:

" Ulupamirliler geleneğini, örfünü, müziğini, sanatını, sporunu buradan bütün dünyaya, hatta kendi memleketine bile tanıtmaya çalışacaklar. Geçen sene Kırgızistan'dan gelen yetkililerin söylediği bu köyde öyle güzel örf ve adetler yaşatılıyor ki, neredeyse unutulan bazı örf ve adetleri ülkemizde tekrar yaşatmak için biz de bu köyümüzden yararlanmaya çalışıyoruz demişti. Onun için Allah birliğinizi, beraberliğinizi, kardeşliğinizi daim eylesin. Ulupamiri hiç unutmadık, inşallah bundan sonra da hiç unutmayacağız. Geçmişte yaşadığımız acıları canlı tutmayacağız. Ama onlardan ibret alıp yeni bir gelecek inşa etmek için onu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Onun için kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduğunda Yurtta Barış, Dünyada Barış düsturuyla hareket etti. Dünyanın herhangi bir yerinde barış olmadığı zaman orada dramın, acının, sıkıntının olacağı ve o acıların bütün dünyayı saracağı işte Ulupamir'de yaşayan hemşerilerimiz de böyle bir acı sonucunda memleketinden hicret etmek zorunda kaldılar. Erciş halkı da Ulupamirleri misafir olarak gördü, bağrına bastı. Bugün bu şenliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugünkü bu müsabakalarda yarışacak gençlere başarılar diliyorum. " dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye'nin farklı etnikten birçok millete yurt olduğunu ve birlik içinde yaşadıklarını ifade etti.

Yarışmalarda başarılı olanlara ödüllerini veren Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki heyete ayrıca geleneksel Kırgız kıyafetleri giydirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez'e şenlik programında AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

YORUMLAR
500
DİTİB Geleneksel Berlin iftarı DİTİB Geleneksel Berlin iftarı Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi Duayen gazeteci Nezih Alkış, yaşamını yitirdi Nezih Alkış, hayata gözlerini yumdu Nezih Alkış, hayata gözlerini yumdu

Emin Bilmez, Ulupamir, AK Parti, Türk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:12 Kerem Aktürkoğlu acı haberle yıkıldı! Genç yıldızı takım arkadaşları yalnız bırakmadı
00:08 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet kanalına konuştu: Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel
23:55 Yangın sırasında öldü sanılıyordu! Suriye uyruklu kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
23:52 Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
23:51 Galatasaray hocası Torrent açıkladı! İşte Fenerbahçe derbisinde sahada olmayacak futbolcular
23:17 Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde forma giyecek mi? Sakatlanan yıldız futbolcunun son durumu belli oldu
23:06 Putin ve Zelenski Türkiye'de görüşebilir! Ateşkes için hazırlanan taslak belgede işlem tamam
22:52 Bir öğrencisiyle ilgili "Eteğini kaldırıp kalçasına tokat attım" diyen Celal Şengör hakkında soruşturma tamamlandı!
22:49 Galatasaray, dev derbi öncesi Fatih Karagümrük engelini rahat atlattı!
22:10 Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 00:41:05. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Bilmez, Ulupamirlilerin Kültür Şenliklerinde Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement