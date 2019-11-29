Vali Bilmez Van'a yatırım yapmayı planlayan İranlı heyeti kabul etti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kente yatırım yapmayı planlayan İranlı heyetle bir araya geldi.

Bilmez'in makamında gerçekleşen kabulde İranlı heyet, Van'da yapacakları yatırımlar ve kuracakları danışma ofisi ile şirket hakkında bilgi verdi.

Yatırımlarla ilgili fizibilite çalışması yaptıklarını anlatan İran Nanoteknoloji Yenilik Konseyi Bilim ve Teknoloji Genel Sekreteri Prof. Saed Sarkar, ilk etapta biri sağlık ekipmanları ve medikal, diğeri de plastik malzeme üretimi alanında 2 firmanın yatırım yapmayı planladığını anlattı.

Van'da 15 gün içerisinde Türkiye ve İranlı iş adamlarına yapılacak yatırımlar ile iş ortaklıklarına danışmanlık yapacak ofisin kurulacağını anlatan Prof. Sarkar, ticari ilişkilerin her geçen gün daha da iyiye gideceğini vurguladı.

Vali Bilmez de heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kente yatırım yaparak, iş insanlarıyla ortaklık kuracak İranlı yatırımcılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.