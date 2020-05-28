Vali Bilmez, Van kalesi ve Akdamar adasında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Kalesi ve Akdamar Adası'nda yapılan yeni çalışmaları ve düzenlemeleri inceledi.



Van'ın önemli tarihi değeri olan ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Van Kalesi, yapılan yeni çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşuyor.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ'dan bilgi aldı.



Kale ve adada yapılacak yeniliklerle ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan projeler, kısa sürede hayata geçirildi.



Vali Bilmez yaptığı açıklamada, Van Kalesinin Urartu medeniyetinin başkent mührü konumunda olduğunu kalenin çevresindeki kafes tel örgülerin kaldırılarak tarihi dokuya uygun duvar örüldüğünü söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı 1,5 metre yükseklikte olan duvarın üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının logosunun bulunduğu korkuluklar yapılacağını ve duvarın tarihi dokuyu bozmayacak şekilde tüf taşlar ile kaplanacağını belirten Bilmez, şöyle dedi:

"Ayrıca Sardur Burcu Urartu devletine ait en erken yazıt olması açısından büyük önem taşımaktadır. Gelen ziyaretçilerin bunu daha rahat görmesi için ahşap traverslerle 1.5 metre genişliğinde 850 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmıştır. Bu yol üzerinde dinlenme bölümleri oluşturulmuştur. Buralara uyarı ve yönlendirme tabelaları yerleştirilecektir. Buradaki çalışmanın amacı tarihi kalenin daha güzel görünmesinin yanında kaçak girişlerin önlenerek ziyaretçi sayısı istatistiğinin daha sağlıklı tutulmasıdır. Bunun dışında tarihi Akdamar Adası'nda da sezon öncesi çalışmalar yapıldı. Birçok yeni düzenlemenin yanında yürüyüş yolu bakım ve onarımı tamamlanmıştır."

Ziyaret ve incelemelerde Müze Müdürü Erol Uslu da hazır bulundu.