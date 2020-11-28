Van'da "Çevre Yolu Elmalık Etabı Tapu Teslim Töreni" - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde "Çevre Yolu Elmalık Etabı Tapu Teslim Töreni" yapıldı.

Edremit ilçesindeki Süphan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı konuşmada, çevre yolunun en öncelikli işleri olduğunu belirtti.

Çevre yolunda on yıllık bir aksamanın meydana geldiğini hatırlatan ve projenin hayata geçmesi için ilgili kurumlarla bir komisyon kurduklarını ifade eden Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Karayolları, şehir merkezinde geçen imarlı alanda yol geçiriyorsa kamulaştırma, imarsız alandan geçiriyorsa da genelde 18. madde uygulaması yapar. 18. madde uygulamasını normal şartlarda Büyükşehir Belediyesi ve merkezi ilçelerin yapması gerekiyordu. Ancak iletişim kopukluğu, ilgisizlik, merkezi hükümetle, yerel yönetimler arasındaki kopukluk bunu sürüncemede bıraktı. Diğer taraftan açılan davalar da süreci geciktirdi. Bunun en çok mağduriyetini genel anlamda Van halkı yaşadı ama özelde de çevre yolu güzergahı üzerinde arazisi bulunan vatandaşlarımız bunun sıkıntısını yaşadı. Ancak kurduğumuz komisyonla bunun takibi yapıldı. Bölge müdürlüklerimiz ve belediye başkanlarımız da teknik takip yaptı. Arkadaşlarımız adım adım takip ederek bu süreci hızlandırdı. Bire bir takibi yapılınca Elmalık süreci bitirildi ve bugün de tapu dağıtımı yapıldı."

İmar problemi, ulaşım problemi ve sebze hali gibi birçok konunun çevre yoluna bağlı ötelendiğini dile getiren Bilmez, "Bireysel bir hak kaybı varsa vatandaşımız hakkını arasın, tazminatını talep etsin. Bu yolu durdurarak bütün Van halkını cezalandırıyoruz. En çok da bu yol üzerinde bulunan mahallelerimiz ve oradaki vatandaşlarımızı cezalandırıyoruz. Bu yol 9 yıl önce bitmiş olsaydı belki orada koca bir şehir kurulmuştu. Daha ciddi ekonomik kazançlar elde edilecekti ama bugüne kadar gecikti. Van olarak en öncelikli işimiz çevre yoludur. Gerekirse bütün işlerimiz askıya alınsın ama çevre yolunun bir ana önce diğer etapları da ihale edilerek bitirilsin." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise çevre yolunun kent için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu konunun asıl muhatabının dönemin Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu ifade eden Arvas, "Ancak o günkü büyükşehri belediyesi diyalog kopukluğundan dolayı sürüncemede kaldı. O günkü belediye duyarsız, ilgisiz, alakasız ve umursamaz tutumu nedeniyle çevre yolu 10 yıl sürdü. Ancak bizim yaptığımız görüşmeler neticesinde çevre yolu çalışmaları hızlandırıldı. Malum çevre yolu Van'ın tüm gelişimini etkileyen unsurlardandı. 2011 Van depreminde 27,5 milyar yatırım yapıldı ancak o günkü belediyenin pasifliği nedeniyle çevre yoluyla ilgili bir adım atılmadı. Çevre yolu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın meseleye el atmasıyla işte bu günlerine geldi. Yoksa bu 10 yıl daha uzar giderdi." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da çevre yolu serüveninde yeni bir aşamaya geçildiği belirtti.

Say, "Bugün belki birinci etabın tapularını dağıtıyor olacağız ama bu neredeyse 10 yıllık bir süreçti. Biz bugünden sonra 18. maddeyi tekrar tartışırsak boşa kürek sallamış olacağız. Bu saatten sonra 'mağduriyeti nasıl en aza indiririz, bu yolu nasıl daha hızlı açarız' buna bakmamız gerek. Çünkü eninde sonunda bu yol açılacak. Çevre yolu sadece bir yol değildir. Bu aynı zamanda altyapı, doğal gaz, ticarettir ve en önemlisi kalan imarlı parsellerin değerlenmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, hak sahiplerine tapularını teslim etti.

Törene Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Tapu ve Kadastro 15. Bölge Müdürü Tonguç Genç ve kurum müdürleri de katıldı.