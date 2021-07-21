Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez'den Kurban Bayramı Ziyaretleri

Vali Mehmet Emin Bilmez ve Eşi Meral Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli kurumları ve bayram mesaisi yapan kamu görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, bayram programına beraberindeki Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Yukarı Norşin Camiinde bayram namazı kılarak başladı.

Namaz sonrası Vali Bilmez ve beraberindekiler cami çıkışında vatandaşlarla koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan selamlaşarak bayramlaştı.

Van'daki aşı oranın yükseltilmesi amacıyla cami avlusunda kurulan aşı standını da ziyaret eden Vali Bilmez ve protokol üyeleri sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Namaz sonrası vatandaşlara Kızılay görevlileri de lokum, belediye ekipleri ise çikolata ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Bilmez, vatandaşlara aşı olmaları yönünde çağrıda bulunarak, Van'ın hem hasta hem de günlük vaka sayısı bakımından en kötü dönemini yaşadığını söyledi.

Bu süreci atlatmanın tek yolunun aşı olduğuna vurgu yapan Vali Bilmez, "Bugün de 2 yıldır fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımız yine sahadalar. İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim Araştırma Hastanesi ekipleri, bayram namazı sonrasında vatandaşların aşılarını yaptırabilmeleri için kentteki 8 caminin bahçesine stant kurdu. Camilerimizde ve mezarlıklarımızda insanlarımızı aşı olmaya davet ediyorlar. İnsanlarımızı randevu almadan aşı ekiplerine gidip aşı yaptırabiliyor. Aşı oranımız yüzde 50 civarına ulaştı. Bunu bizim kısa bir sürede yüzde 70-80'ne çıkarmamız lazım ki esnafımız, vatandaşımız normal hayatına devam edebilsin. Okullarımız zamanında açılabilsin. 2 yıldır çocuklarına bile sarılamayan sağlık emekçilerimizin hayatı biraz normale dönebilsin. Bu bayram vesilesiyle bütün hemşerilerimizden mutlaka aşı olmalarını bekliyorum. " dedi.

Bayramlaşma programı kapsamında Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve eşi Müşerref Aydın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Tarık Kuşman ile birlikte ilk ziyaretlerini Edremit İlçesinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evine geriçekleştirdi.

Devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya gelen Vali Bilmez, eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler çocuklarla yakından ilgilenerek bayram harçlığı verdi.

Yine Edremit İlçesinde bulunan Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Bir süre huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ile beraberindekiler, buradan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bölge Eğitim ve Araştırmasına geçerek hastane personeli ve çocuk servisindeki hastaların bayramlarını kutladı.

S. B. Ü Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'e de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez Başhekim Yavuzer'den hastane hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Emniyet personeli ve amirlerle bayramlaşan Vali Bilmez ile protokol üyeleri 6. Hudut Tugay Komutanlığına geçti.

Burada rütbeliler ve askerlerle bayramlaşan Vali Bilmez yaptığı konuşmada, sınır hattında gecesini gündüzüne katarak görev yapan askerlere teşekkür etti.

Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyelerini sonraki ziyareti İl Jandarma Komutanlığı oldu.

Askerlerin ve rütbelilerin bayramını kutlayan Vali Bilmez, mesai mefhumu gözetmeksizin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevini başarıyla ifa eden askeri personele teşekkür etti.

Buradaki bayramlaşmanın ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak Şehit Polis Memuru Mehmet Güntin'in ailesi ziyaret edilerek bayramları kutlandı.

Buradaki ziyaretin ardından Vali Bilmez ile eşi Meral Bilmez ve protokol üyeleri Kıbrıs Gazisi Mehmet Sıddık Baysal'ı Şabaniye Mahallesindeki evinde ziyaret ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile protokol üyeleri son olarak Şehit Asker Abdulhalık Araz'ın ailesine bayram ziyareti gerçekleştirerek bayramlaşma programını tamamladı.