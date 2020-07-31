Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve eşi Şebnem Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşi Reyhan Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman'ın eşlik ettiği Bilmez, ilk olarak Çatak ilçesinde şehit güvenlik korucusu Fuat Kaçan'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin yakınlarıyla bir araya gelen Bilmez ve beraberindekiler, ardından şehit Piyade Er Tahir Özbey ve şehit polis memuru İsmail Öztürkçü'nün ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği ziyarette konuşan Bilmez, her zaman şehit ailelerinin yanında yer aldıklarını ve kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Vali Bilmez daha sonra Van'daki şehit aileleri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.