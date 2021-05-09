Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve eşi şehit ve engelli aileleriyle görüştü - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Anneler Günü'nde şehit ve engelli annelerini unutmadı.

Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinesinde, şehit ve engelli anneleriyle video konferans yöntemiyle görüşerek günlerini kutladı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin annesi ve kardeşi, Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Polis Memuru Ferhat Arslan'ın annesi ve eşi ile görüşen Bilmez ve eşi, daha sonra 2016'da İstanbul Vodafone Arena'da düzenlenen saldırıda şehit olan Polis Memuru Soner İdil'in annesi ve kardeşi ile sohbet etti.

Vali Bilmez ve eşi, ardından 2018'de Van'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit düşen 9 çocuk babası Güvenlik Korucusu Fuat Kılağus'un eşi ve ailesi ile görüşerek anneler gününü kutladı.

Şehit ailelerinin ardından engelli anneleriyle de görüşen Bilmez, 9 ay önce engelli bir evladını kaybeden ve biri engelli iki çocuğu olan Perihan Tarhan'a baş sağlığı diledi.

Bilmez, şehit annelerinin ve ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.