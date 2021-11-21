VALİ BİLMEZ VE MİLLETVEKİLİ ARVAS ÇARŞI ESNAFINI GEZDİ - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile kent merkezindeki yol yatırımlarıyla cadde düzenlemelerini inceledi.

İlk olarak Zübeyde Hanım Caddesine gelen Vali Mehmet Emin Bilmez ve Milletvekili Abdullahat Arvas yenilenen caddede incelemelerde bulunduktan sonra Sanat Sokağı ve ara sokaklarda İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları gezdi.

Yetkililerden bilgi alan Vali Bilmez ve Milletvekili Arvas, esnaflara da kolaylıklar dileyerek talep ve önerilerini dinledi.

Ardından Sıhke Caddesindeki esnafları da gezen Vali Bilmez'e Milletvekili Abdullahat Arvas'ın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da eşlik etti.