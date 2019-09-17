Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez ve milletvekillerinden Hizan'a taziye ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Bilmez ve milletvekillerinden Hizan'a taziye ziyareti

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri ve bazı belediye başkanları ile birlikte Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundular.

Vali Bilmez ve milletvekillerinden Hizan'a taziye ziyareti, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri ve bazı belediye başkanları ile birlikte Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundular.


Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberinde AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensarı ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte geçtiğimiz hafta Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerine taziye ziyaretinde bulundular. Acılı ailelere taziye de bulunup ailelerin acılarını paylaşan heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.


Olay; geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10'u olay yerinde,1'i hastane toplam 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. - BİTLİS

Emin Bilmez, Hizan, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor
Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı Hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin olabileceği yeri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:17:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez ve milletvekillerinden Hizan'a taziye ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]