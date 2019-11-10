Vali Bilmez 'Vira bismillah' dedi, denizden ağ çekti

Vali Mehmet Emin Bilmez:

"20 yıl önce 15 balık bir kilo gelirken, 20 yıl sonra 8 balık bir kilo geliyor"

VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, balıkçılarla birlikte Van Gölü'ne açılarak, 'Vira bismillah' deyip denizden ağ çekti, ağdan balık ayıkladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Gevaş Kaymakamı Hasan Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile birlikte Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ne giderek buradaki balıkçılara Van Gölü'ne açıldı. S.S. Dereağzı, Altınsaç ve İnköy Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mirza Teran ve balıkçılar tarafından karşılanan Vali Bilmez, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'tan balık ve balıkçılar hakkı da bilgi aldıktan sonra 'Vira bismillah' dedi denizden ağ çekti, ağdan balık ayıkladı.

Yaklaşık 20 yıl önce Muradiye Kaymakamlığı dönemi ile 20 yıl sonrası arasında büyük farkın olduğunu ifade eden Vali Bilmez, "Bugün duygusal bir gün oldu benim için. 20 yıl önce nesli tükenmek üzere olan ve bu balığının neslinin tükenmemesi için çırpınan bir Mustafa Sarı hocamız vardı. Bu bölgede balığın koruma altına alınması ve balığın derelerde değil de gölde tutulması, yavru bırakacağı sezon değil de normal sezonda balıkçılık yapılması için ciddi bir emek verdi. Bugün de yine başka bir Mustafa Akkuş hocamız da aynı bayrağı devam ediyor. 150'ye yakın teknenin ve bine yakın balıkçının bu gölden geçimini temin ettiğini şahitlik etmek. Bugün bir grup balıkçımızla birlikte 'Vira bismillah' deyip balık toplamaya çıktık. 20 yıl öncesiyle 20 yıl sonrasına şahitlik ettim. Müthiş bir duygulandım ve burada bir kuruş para harcamadan binlerce kişi rızkını temin ediyor. Daha bunun da artabileceğini yani yıllık 15 bin ton balığı tutma kapasitesi var" dedi.

"Eskiden 14-15 balık 1 kilo gelirken bugün 7-8 balık bir kilo"

Balığın bayağı büyüdüğünü ifade eden Vali Bilmez, "Balık bayağı büyümüş. Eskiden 14-15 balık 1 kilo gelirken bugün 7-8 balık artık bir kilo gelmeye başladı. Balıkçılarımız da anlatılar. Seneye ağlarını daha da gözeneklerini büyüteceklerini daha büyük balıkları tutmaya çalışacaklarını söylediler. Bu sürece katkı sunan başta Mustafa hocalarımız olmak üzere tüm balıkçılarımızı tebrik ediyorum. İnşallah ticari ve turizmimize de ciddi bir katkı sunar. Buna inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Eğer kaçak avcılığı tam olarak engelleyebilirsek Van Gölü'nden ekmek yiyen 14 bin insanı 25 bin insan seviyesine çıkartabiliriz"

Bu gün Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile beraber balığa geldiklerini ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Valimiz Mehmet Emin Bilmez, balığın geçmişini en iyi bilen insanlardan birisi. Geçmişte neydi bugün hangi konuma geldi. Geçmişte 2 binli yıllarda Van Gölü'nden bin kişi ekmek yerken bugün bu sayı 14 bin kişiye çıktı. Yani bu bize şunu gösteriyor. Doğal kaynakları korursak bize nasıl bir geri dönüş sağlar. 14 bin kişiyi yıllık tek kuruş harcamadan bu bölgede istihdam ediyoruz. En önemli şartımız üreme dönemindeki kaçak avcılığa önlememiz. İşte Van'ın en büyük mülki amiri valimiz bugün buraya geldi ve her seferinde ne zaman yanına gitsek balıkçıların sorunlarıyla çok yakından ilgileniyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelip buradaki bu emeği gördüğü ve Van Gölü'ndeki balıkçılık yönetimine sağlamış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederiz. İnci kefalini sürdürülebilir bir şekilde kullanmamızın en önemli şartı üreme dönemindeki kaçak avcılığı engellememiz lazım. Eğer kaçak avcılığı tam olarak engelleyebilirsek bugün Van Gölü'nden ekmek yiyen 14 bin insanı çok rahatlıkla 25 bin, 26 bin insan seviyesine çıkartabiliriz" dedi.