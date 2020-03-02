Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ziyaret etti

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan gümrük memurlarını tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret etti.

Vali Bilmez, yaralı gümrük memurlarını hastanede ziyaret etti, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan gümrük memurlarını tedavi gördükleri Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde ziyaret etti.


Sabah saatlerinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısındaki memurları taşıyan servis aracına teröristler tarafından yapılan roketli saldırıda yaralanan 2 gümrük memuru Van'a sevk edildi. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralı 2 gümrük memurunu Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım ile ziyaret etti. Yaralı memurların sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı. - VAN

Emin Bilmez, Doğubeyazıt, Ağrı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:29 Kaynak: İHA
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