Vali Bilmez, yeni atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Bilmez, yeni atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Vali Bilmez, yeni atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi

6 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Bilmez, yeni atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle atanan ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.


Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Vali Bilmez, yeni atanan müdürlerden sorumluluk alanlarında aktif, üretken ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için özverili çalışmalarını istedi. İl genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Vali Bilmez, "Eğitimcilere büyük görev düşüyor. Bu bölgenin kurtuluşu eğitimden geçer. İyi yöneticilerle eğitimin kalitesi de artar. Onun için makamda oturan değil, alanda, okulları ziyaret eden yöneticilere ihtiyaç var. Sizler, sık sık okulları ziyaret edin, öğretmenlerin, öğrencilerin sıkıntılarını dinleyin. Öğretmenleri motive edin. Tek hedefimiz eğitim olmalı. Daha güzeli ortaya koymak için çaba göstereceğiz. Herkes taşın altına elini koymalı. Okul müdürleriyle sağlıklı iletişiminiz olsun. Belli aralıklarla bir araya gelmeniz lazım. Önceliğimiz her zaman eğitim olmalı ve her zaman eğitimle anılmalıyız" dedi.


Toplantıya Vali Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ferhat Atar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de katıldı. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:35 Kaynak: İHA

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