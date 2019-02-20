Vali Bilmez, Yılmaz Çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu
1 saat önce
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikahını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.
Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
, Tuşba
Müftülüğünde nikahını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti. Hatay
'ın Belen
İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hamdi Yılmaz, Yeşim Yılmaz
ile resmi nikahını Tuşba Müftülüğünde kıydıktan sonra Van Valiliği
binası önünde üniformasıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği esnada valilik personeli tarafından fark edilerek, Vali Mehmet Emin Bilmez'e bildirildi. Vali Bilmez de, Yılmaz çiftini makamına davet ederek bir süre sohbet etti. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Bilmez, nikah hediyesi olarak altın taktığı çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:30 Kaynak: İHA
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