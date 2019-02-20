Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Yılmaz Çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu

Vali Bilmez, Yılmaz Çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu

1 saat önce

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikahını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.

Vali Bilmez, Yılmaz Çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu, System.String[]
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikahını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.

Hatay'ın Belen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hamdi Yılmaz, Yeşim Yılmaz ile resmi nikahını Tuşba Müftülüğünde kıydıktan sonra Van Valiliği binası önünde üniformasıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği esnada valilik personeli tarafından fark edilerek, Vali Mehmet Emin Bilmez'e bildirildi. Vali Bilmez de, Yılmaz çiftini makamına davet ederek bir süre sohbet etti. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Bilmez, nikah hediyesi olarak altın taktığı çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Tuşba, Emin Bilmez, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Polisin Tartışma Yaratan Hareketine Bakan Soylu'dan Yorum: Yasadışı Eylem Yaparsanız Gözaltına Alınırsınız Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı

CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı 25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Olan Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:31:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Bilmez, Yılmaz Çiftinin Mutluluğuna Ortak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]