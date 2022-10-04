Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

04.10.2022 10:10
Kırklareli'nden kısa kısa

Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Vali Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ekici ile Minsolmaz'ın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı? İbrahim Şenel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret ettikleri bildirildi.

Açıklamada, ziyaretlerde, kentte devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Vali Ekici, incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ve Vize ilçelerinde devam eden yatırımları inceledi.

Vali Ekici, ilk olarak Babaeski ilçesinde Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Özel idaresi Genel sekreteri Bilal Kuşoğlu, Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş ile birlikte yapılması planlanan Sarı Saltuk Kültür Evi alanında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, ardından Vize ilçesinin Küçükyayla köyünü ziyaret etti. Köy Muhtarı Mehmet Mergen'den köy hakkında bilgi aldı.

Ekici, daha sonra İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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