Vali Birol Ekici, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Ekici, hastanede yatan hastaları odalarında ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
KLÜ'de deprem tatbikatı yapıldı
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) deprem tatbikatı yapıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikatta, görevli personel deprem alarmının verilmesinin ardından çök-kapan-tutun yöntemini uyguladı.
Personel ve kurumda bulunan vatandaşlar, senaryo gereği binadan tahliye edildi.
Tatbikat tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında da yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika