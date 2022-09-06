Kırklareli'nden kısa kısa

Tatbikat tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında da yapıldı.

Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Ekici, ardından hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Araştırma, Güncel, Son Dakika

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