Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği ile Ahiler Diyarı Engelliler Derneğinin başkan ve üyeleri, Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu - Son Dakika

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