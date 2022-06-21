Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu

21.06.2022 11:35
Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, kentteki engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Kırşehir Valisi H. Mete Buhara, kentteki engelli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği ile Ahiler Diyarı Engelliler Derneğinin başkan ve üyeleri, Vali Buhara'yı ziyaret etti.

Dernek yetkilileri çalışmaları hakkında bilgi verdi, Vali Buhara engellilerin taleplerini dinledi.

Vali Buhara, engellilerin sosyal hayata katılımı yönünde yapılan çalışmalara destek vereceklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Buhara, engelli derneklerinin üyeleriyle buluştu - Son Dakika

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