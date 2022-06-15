Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: 'Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı'

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Buhara, Neşet Ertaş türküsü okuyan çocuğa saz hediye etti - Son Dakika

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