Son Dakika Haberleri: Vali Büyükakın'ın "24 Temmuz Basın Bayramı" mesajı
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Vali Büyükakın'ın "24 Temmuz Basın Bayramı" mesajı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Büyükakın'ın
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "24 Temmuz Basın Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Şentürk, yayımladığı mesajında, "Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşları, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda yeni iletişim imkanları artarken buna paralel olarak özellikle internet kullanımıyla zenginleşen iletişim dünyasında toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
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