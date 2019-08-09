Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik
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Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik

2 saat önce

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını denetledi.

Vali Çağatay: 50 milyonluk hizmeti 35 milyona mal ettik, System.String[]
BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesine bağlı köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını denetledi. Vali Çağatay, kentte yapılan 50 milyon hizmeti 35 milyona mal ettiklerini söyledi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Kaymakam Mustafa Akgül ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte Ahlat ilçesine bağlı grup köy yollarında sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Çağatay, köy yollarındaki asfaltlama çalışmalarının son aşamaya gelindiğini belirterek, "Ahlat ilçemize bağlı Otluyazı, Ağaçören, Yoğurtyemez ve Develi köylerimizin yolu bitme aşamasına geldi. İl genelinde bu yıl KÖYDES'ten harcayacağımız para 35 milyon civarında. Yollar peyderpey yapılıyor. İhaleleri yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce (KHGB) ilçe ve il merkezimizin köylerinde çalışmalar devam ediyor. Ahlat ilçemizde aşağı yukarı 5 milyon liralık bir ödenekle köy yollarımızı parke, birinci kat asfalt, sıcak asfalt ve beton yol çalışmaları yapıldı. Adilcevaz ilçemizde yine yaklaşık 3 milyon ödenek harcadık. Yollarımız bitmek üzere tamamlanıyor. İlimiz genelinde bu yıl 35 milyon TL'lik bir KÖYDES ödeneği mevcuttu. Şunu söyleyebiliriz 50 milyon TL'lik hizmeti 35 milyona yaptırdık. Kış sezonu yaklaşıyor. Kış gelmeden Bitlis'in köy yollarını her anlamda bitireceğiz. 200 köy yolunu yaptık" dedi.


Mustafa Akgül, Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:07 Kaynak: DHA
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