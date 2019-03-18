Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Açık Kapı Birimini Ziyaret Etti

Vali Çağatay, Açık Kapı Birimini Ziyaret Etti

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Açık Kapı birimini ziyaret etti.

Vali Çağatay, Açık Kapı Birimini Ziyaret Etti, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Açık Kapı birimini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile İçişleri Bakanlığınca kurulan Açık Kapı birimini ziyaret eden Çağatay, birim sorumlusu koordinatör Serdar Kara'dan başvurular ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açık Kapı'ya başvuran vatandaşları dinleyen Çağatay, sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapılması talimatında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:18 Kaynak: AA

erdemir, Serdar Kara, Bitlis, Güncel
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