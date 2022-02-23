Vali Çağatay Ahlat ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Çağatay, burada şehit aileleri ile görüştü.

Daha sonra Ahlat Tekstil Evi'ne geçen Çağatay, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçede vefat eden şehit babası Ahmet Görgen'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Çağatay ve beraberindekiler, ardından Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği'ni ziyaret etti, çini ve seramik atölyelerini gezdi.

Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.