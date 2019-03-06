Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Ahlat İlçesini Ziyaret Etti

Vali Çağatay, Ahlat İlçesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Vali Çağatay, Ahlat İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılanan Çağatay, kaymakamlıktaki haftalık olağan güvenlik toplantısına katıldı.

Çağatay, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Ahlat Merkez Yatılı Bölge Orta Okuluna geçen Çağatay, öğrencilerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel
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