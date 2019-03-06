Vali Çağatay, Ahlat İlçesini Ziyaret Etti
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesini ziyaret etti.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay
, Ahlat
ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılanan Çağatay, kaymakamlıktaki haftalık olağan güvenlik toplantısına katıldı.
Çağatay, ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Daha sonra Ahlat Merkez
Yatılı Bölge Orta Okuluna geçen Çağatay, öğrencilerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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