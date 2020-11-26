Vali Çağatay, Ahlat'taki 'Millet Bahçesi' inşaatını inceledi - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta yapımı devam etmekte olan Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük millet bahçesini yerinde inceledi.

Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras ile Ahlat Çarho mevkiinde eylül ayında yapımına başlanan 'Millet Bahçesi' şantiye alanında incelemelerde bulundu. Ahlat ilçesinde her yıl 1071 etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkiinde yapımına başlanan millet bahçesi, 135 bin metrekareden oluşacak olup Toplu Konut İdaresi ve Ahlat Belediyesi tarafından ortak yürütülüyor. 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanan millet bahçesinde; yeşil alanlar, kıraathaneler, cami, yürüyüş parkurları, etno spor, güreş, atlı okçuluk alanları ve 50 çadırlık bir otağ alanı yapılacak.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, yüklenici firmadan ve yetkililerden bilgi alarak çalışanlara kolaylıklar diledi. - BİTLİS