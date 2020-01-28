Bitlis Valisi Oktay Çağatay, artık Bitlis'in terörden kurtulmuş durumda olduğunu belirterek, "Çok fazla ziyaretçi ilimize geliyor. Artık turistler Bitlis'i görüp, tanımak istiyor" dedi.



Bitlis Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında 3 Boyutlu Tasarım Atölyeleri Projesinin hayata geçirilmesine ilişkin protokol imzalandı. Bitlis Valiliğinde gerçekleşen ve proje tutarı 1 milyon 222 bin TL olan protokolü Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray imzaladı. Bitlis'te uygulanacak olan ve yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını amaçlayan projenin imza töreninde konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu projenin Bitlis'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Bitlis'in artık terörden kurtulmuş durumda olduğunu vurgulayan Vali Çağatay, "Şu an DAKA ile imzalamış olduğumuz protokol proje ortaklığı bakımından Bitlis, Tatvan ve Ahlat belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile beraber yürüteceğiz. Bu proje ile Bitlis'e 3 boyutlu tasarım atölyeleri kuracağız. Artık Bitlis'imiz terörden kurtulmuş durumdadır. Çok fazla ziyaretçi ilimize geliyor. Artık turistler Bitlis'i görüp, tanımak istiyor. Ülkenin tamamı Bitlis'e gelmek istiyor. Biz gelip görenler Bitlis'ten hatıralarla dönsün istiyoruz. Bunları turistik yerlerde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Projelenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu proje hem Bitlis'in tanıtımına katkı sağlayacak hem de kursiyerler sayesinde öncülük etmiş olacağız. O insanlarımız da inşallah kendi üretim atölyelerini kuracaklar" diye konuştu.



DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacağını belirterek, "Projenin hedef grubunda meslek lisesi öğrencileri ve mezunları, engelli bireyler, kadınlar ve gençler yer almaktadır. Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca, şehirdeki kurum, kuruluş ve işletmelerin ulusal platformlarda şehrin tanıtımı için ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarım ve üretiminin sağlanarak dışa duyulan bağımlılığı azaltmaktır. Proje kapsamında 3 alanda mesleki eğitim kursları düzenlenecek ve 2 alanda atölyeler kurulacaktır. İlgili paydaşların destekleriyle dezavantajlı ve mesleki eğitim kurslarına ilgisi olan kursiyer adayları belirlenerek bu kişilerin ilgili alanlarda uzman kişiler tarafından donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir" dedi.



Hayal gücünün teknoloji ile birleştirilerek 3 boyutlu yazıcılarda gerçeğe dönüştürüleceğine dikkat çeken Güray, şunları söyledi:



"Proje kapsamında düzenlenecek olan mesleki eğitim kurslarında atölyeler için ürün tasarımları yapılacaktır. Kursiyerlerin hayal gücü teknoloji ile birleştirilecek ve 3 boyutlu yazıcılarda gerçeğe dönüştürülecektir. Programlama ve yazılım kursunda, üzerinde çalışılan tarihi değerler ve tasarımlar ahşap atölyesinde işlenecek ve Bitlis'in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacaktır. 3 boyutlu yazıcılarda ürün sınırlaması olmadığından hayal edilen her şeyi gerçeğe dönüştürebilme imkanı doğacaktır. Kurulacak atölyelerde yereldeki küçük çaplı plastik, ahşap ve metal gibi tüm ürün ihtiyaçları giderilecektir. Ürün çeşidinin ilk aşamada ilin, daha sonra da bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında ürünlerin satışının yapılabilmesi için Bitlis, Ahlat ve Tatvan belediyelerinin desteği ile turistik bölgelerde satış ofisleri kurulacaktır. Bu satış ofislerinde aile destek merkezlerindeki dezavantajlı kursiyerlerin ürünleri de satılacaktır. Bu proje ile 3 alanda nitelikli eleman yetiştirilecek ve ilin tarihi yapısına uygun ürün tasarımı ve üretimi ile ilde turizm için duyulan ürün ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda pazar alanı genişletilirse, bölgede daha fazla sayıda istihdam olanağı oluşturulacak ve beşeri sermayeye katkı sağlanacaktır." - BİTLİS