Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta faaliyet gösteren bir bakliyat firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta faaliyet gösteren bir bakliyat firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.


Ahlat'ta 2017 yılında kurulan Yaytat Bakliyat firmasının üretim tesisini gezen Vali Oktay Çağatay, firma yetkililerinden üretim hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Bitlis'in böyle tesislere ihtiyacı olduğunu ve yatırımcıları Bitlis ve ilçelerine beklediklerini belirten Vali Oktay Çağatay, firma yetkililerine bölgeye yapmış oldukları yatırımlardan dolayı teşekkür etti ve hayırlı kazançlar diledi. Vali Oktay Çağatay'a ziyaretinde, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
05:40 Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu
05:38 Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
05:34 Elazığ'da "riskli alan" ilanı
05:32 Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması.
05:20 NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çağatay, bakliyat firmasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]