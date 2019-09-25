Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, başarılı sporcularla bir araya geldi
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Vali Çağatay, başarılı sporcularla bir araya geldi

2 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 43 sporcuyla bir araya geldi.

Vali Çağatay, başarılı sporcularla bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren 43 sporcuyla bir araya geldi.

Valilik konferans salonunda sporcuları kabul eden Çağatay, başarılı olan gençlerin Bitlis'in ve Türkiye'nin gururu olduğunu belirtti.

Her zaman spora destek verdiklerini belirten Çağatay, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girerek göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

Vali Çağatay, daha sonra sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Sporculara, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Savaş Bulan ve antrenörler eşlik etti.

Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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