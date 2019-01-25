Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay Çelik Yeleğini Giyip Sehi Ormanlarına Gitti

Vali Çağatay Çelik Yeleğini Giyip Sehi Ormanlarına Gitti

21 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çelik yeleğini giyerek Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Çağatay Çelik Yeleğini Giyip Sehi Ormanlarına Gitti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çelik yeleğini giyerek Sehi Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, karlı dağlarda PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör örgütüne karşı başarıyla mücadele eden Mehmetçik, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Sehi Ormanları bölgesinde operasyonlarına devam ediyor. Helikopterle Çobansuyu köyüne giden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, burada terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu. Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Pullu'dan operasyon hakkında bilgi alan Çağatay, Mehmetçikle tokalaştı.

Üzerindeki çelik yelekle Mehmetçiğe moral veren Vali Çağatay, Sehi bölgesinde çok ciddi bir operasyon yürütüldüğünü ifade ederek, şimdiye kadar ciddi anlamda malzeme ele geçirildiğini söyledi. Vali Çağatay, "Buralar bölücü terör örgütünün yaşayamayacağı alanlar. İnşallah bütün memleket topraklarından son terörist temizleninceye kadar arkadaşlarımızın mücadelesi ve bizim de desteklerimiz devam edecek. Jandarma Bölge Komutanlığımızın tüm personeline, korucularımıza ve jandarmamıza Allah'tan yardım ve sağlık diliyorum. Bölgemizin huzuru zirveye ulaşacaktır inşallah" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

PKK, Bitlis, Güncel
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