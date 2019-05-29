Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, cezaevindeki iftar programına katıldı
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Vali Çağatay, cezaevindeki iftar programına katıldı

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programına katıldı.

Vali Çağatay, cezaevindeki iftar programına katıldı, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programına katıldı.

İnfaz kurumunda Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, hakim ve savcılar ile cezaevi çalışanları tarafından karşılanan Vali Çağatay, cezaevinde yapılan ibadethanenin açılışını yaptı.

İl Müftüsü Faysal Geylani'nin dua yapmasının ardından ise iftar açıldı.

Programın sonunda ibadethanenin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:35 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
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