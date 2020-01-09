Vali Çağatay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Çağatay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız bir şekilde halka aktararak vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar. Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile çalışırken, önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu açıdan basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle Bitlis Valiliği olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - BİTLİS

Gazeteciler Günü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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