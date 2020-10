Vali Çağatay'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, yerel demokrasinin en eski örneğini muhtarların oluşturduğunu kaydederek, "1829 yılından beri mevcudiyetini koruyan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Halkımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuştur. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren, her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makamda görev yapan muhtarlarımız, bizlerin de baş tacıdır. Kadim Bitlis şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyorum ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını ümit ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm köy ve mahalle muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum" dedi. - BİTLİS