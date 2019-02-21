Vali Çağatay'dan Açık Kapı Birimi'ne Ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Açık Kapı Birimi'ni ziyaret etti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Açık Kapı Birimi'ni ziyaret etti.



Vali Çağatay, İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Birimi'ne ziyarette bulundu.



Çağatay, Açık Kapı Birimi Koordinatörü Serdar Kara'dan başvurular ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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