Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan 'Ahilik Haftası' mesajı
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Vali Çağatay'dan 'Ahilik Haftası' mesajı

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahilik Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay'dan 'Ahilik Haftası' mesajı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahilik Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çağatay, ahiliğin Selçukludan günümüze kadar uzanan bir gelenek olduğunu söyledi. Çağatay, "Selçukludan günümüze kadar uzanan ahilik geleneği; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverlik gibi toplumsal değerlerimizin yanı sıra Anadolu'daki varlığı bin yıla dayanan meslek etiği ve çalışma disiplini oluşturan çok özel bir kültürümüzdür. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğu gibi, geleneğinde mesleki eğitimin yanında sosyal, kültürel ve ahlaki bilgilerle desteklenerek koruyucu değerler meydana getirmiş, ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de bizlere yol göstermiştir. Ülke menfaatlerini koruyarak toplum huzurunun sağlanmasına yardımcı olmuşlardır. Emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının Ahilik Haftası'nı yürekten kutluyor, bu vesileyle birlik ve beraberlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BİTLİS

Ahilik Haftası, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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