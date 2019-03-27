Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Ahlat'a Ziyaret

Vali Çağatay'dan Ahlat'a Ziyaret

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Selçuklu Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Ahlat'a Ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Selçuklu Ortaokulunu ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile birlikte Selçuklu Ortaokulunu ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Vali Çağatay, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Çağatay, makam aracına binmek isteyen çocukların istediğini de geri çevirmedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Mustafa Akgül, Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel
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