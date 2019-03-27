Vali Çağatay'dan Ahlat'a Ziyaret
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Selçuklu Ortaokulunu ziyaret etti.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Selçuklu
Ortaokulunu ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül
ile birlikte Selçuklu Ortaokulunu ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen Vali Çağatay, öğrencilerle yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Çağatay, makam aracına binmek isteyen çocukların istediğini de geri çevirmedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:13 Kaynak: İHA
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