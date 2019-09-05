Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Erat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Vali Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Erat'a 'hayırlı olsun' ziyareti

2 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamlığına atanan Erkan İsa Erat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinden bulundu.

Vali Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Erat'a 'hayırlı olsun' ziyareti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamlığına atanan Erkan İsa Erat'a 'hayırlı olsun' ziyaretinden bulundu.


Kısa bir süre önce göreve başlayan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kaymakam Erat'ı makamında ziyaret eden Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yeni görevinde başarılar diledi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Çağatay ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'a teşekkür etti. - BİTLİS

Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum
Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu! Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Ahlat Kaymakamı Erat'a 'hayırlı olsun' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]