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Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan, Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet

Vali Çağatay'dan, Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet

46 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İzmir'de 25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri"ne herkesi beklediklerini belirtti.

Vali Çağatay'dan, Bitlis Tanıtım Günleri'ne davet, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İzmir'de 25-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Bitlis Tanıtım Günleri"ne herkesi beklediklerini belirtti.

Vali Çağatay, yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'in, anıtsal yapıları, eşsiz doğası, geleneksel kültürüyle öne çıktığını aktardı.

Kentin, Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında ödül alan Nemrut Krater Gölü, Selçuklu medeniyetinin en büyük eserlerini ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığını bünyesine barındırdığını kaydeden Çağatay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kış turizmi, Van Gölü'nün eşsiz güzelliği, doğal ve kültürel değerleriyle görülmeye ve keşfedilmeye değer bir şehrimizdir.

İlimizin turizm değerlerinin ve geleneksel kültürümüzün tanıtılması, alternatif turizm olanaklarının ortaya çıkarılması, sanayi ve tarım ürünlerinin markalaşmalarının sağlanarak yeni pazarlara ulaşma imkanlarının artırılması, İzmir ve Ege Bölgesinde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi ve ziyaretçilere gösterilmesi amacını taşıyan Bitlis Tanıtım Günleri, İzmir Karşıyaka Bostanlı Pazarı'nda 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecektir."

Valilik, kaymakamlıklar, belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmeleri ve yöresel ürün stantlarının kurulacağı tanıtım günleri etkinliğinde, ziyaretçilere büryan ve yöresel tatlar ikram edilecek, arafane muhabbeti, halk oyunları gösterileri gibi eğlenceli aktiviteler sunulacak.

Bitlis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:07 Kaynak: AA
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