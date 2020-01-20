Vali Çağatay'dan Çevik ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan Çevik ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Vali Çağatay'dan Çevik ailesine taziye ziyareti

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki protokol üyeleriyle kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay'dan Çevik ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki protokol üyeleriyle kanaat önderi Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Vali Oktay Çağatay, Güroymak ilçesinde dün medresedeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik'in ailesine, yakınlarına ve dostlarına taziyede bulundu. Vali Oktay Çağatay, merhum için Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.


Taziyeye; Vali Oktay Çağatay, Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS

Abdülkerim Çevik, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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