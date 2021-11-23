Vali Çağatay'dan 'Eren' operasyonunda görevli tabura ziyaret - Son Dakika

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, terör örgütü PKK unsurlarını temizlemek amacıyla 'Eren Kış-7 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu'nda görev alan Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

?Vali Oktay Çağatay, ziyarette yaptığı konuşmada, "Operasyonda 6 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı'mız Sayın Süleyman Soylu da Tatvan JÖH Taburu'nu terörle mücadelede göstermiş oldukları başarılardan dolayı tebrik ediyor. Terörle mücadelede göstermiş olduğunuz üstün başarılarınızın devamını dilerim" dedi. Vali Çağatay, daha sonra Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nın şeref defterini imzalayıp, görevli personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.